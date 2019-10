Tödlicher Arbeitsunfall

Mann wird von S-Bahn überrollt und verstirbt

25.10.2019, 12:05 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hat in Offenbach eine einfahrende S-Bahn wohl nicht bemerkt und ist von ihr erfasst worden. Er zog sich tödliche Verletzungen zu. Die Bahnstrecke war kurzzeitig gesperrt.

In Offenbach ist ein Mann von einer S-Bahn überollt und dabei tödlich verletzt worden. Die Bundespolizei geht von einem Arbeitsunfall aus. Der Mann, ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, habe in der Station Offenbach-Ost die einfahrende S-Bahn am frühen Freitagmorgen nicht bemerkt und sei von dieser erfasst worden, sagte ein Sprecher.





Die Identität des Mannes sei noch nicht bekannt, außerdem würden noch mehrere Zeugen vernommen. Laut Polizei kam es zu einer kurzfristigen Sperrung der Strecke, die mittlerweile aber wieder aufgehoben ist.