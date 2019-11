Schlimmer Unfall nahe Hamburg

Reisebus auf A1 verunglückt – über 30 Verletzte

09.11.2019, 12:37 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Fernbus sind auf der A1 in Schleswig-Holstein sind mindestens 32 Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug war gegen die Leitplanke gefahren und umgekippt.

Ein Reisebus ist am Samstagmorgen auf der Autobahn 1 in der Nähe von Hamburg verunglückt. Die Zahl der Verletzten stieg am Samstag auf 32. Die Menschen seien alle leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst war von mehreren Schwerverletzten ausgegangen worden, dies bestätigte sich jedoch nicht. Der Reisebus aus Polen hatte 48 Menschen an Bord, zuvor war von 50 Passagieren die Rede.

Das Fahrzeug sei bei dem Unfall nahe Barsbüttel aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, mit der Schutzplanke kollidiert und auf die Seite gekippt. Die Autobahn wurde in Richtung Hamburg für Rettungs- und Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt. Angaben zu Start und Ziel der Reise konnte ein Sprecher zunächst nicht machen.







Mithilfe eines Krans soll der Bus im Laufe des Samstags aufgerichtet werden. Das Umweltamt ist aufgrund von geringen Mengen ausgetretenen Kraftstoffs ebenfalls vor Ort.