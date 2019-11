Flammen aus Triebwerk: Passagierjet muss umdrehen

Schreckmoment für Passagiere und Besatzung: Auf dem Weg nach Manila musste das Flugzeug in Los Angeles notlanden. Aus dem Triebwerk der Maschine schlugen Flammen.



Kurz nach dem Abheben einer Boeing 777 der Philippine Airlines in Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) schlugen Flammen aus dem rechten Triebwerk der Maschine. Die 347 Passagiere und die 18-köpfige Besatzung des Jets kamen jedoch mit einem Schrecken davon.

Video taken by Dennis Baluyot, a passenger on the #PhilippineAirlines flight that had to return to LAX, shows flames shooting out of the engine shortly after takeoff. @ABCWorldNews @ABC pic.twitter.com/ery8QjhbJW