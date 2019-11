Unfall in Berlin

Mann stürzt in U-Bahnhof auf Gleise und verletzt sich schwer

27.11.2019, 13:55 Uhr | dpa

Einfahrende U-Bahn an der Station Moritzplatz: Passanten griffen direkt ein und zogen den Mann aus dem Gleisbett. (Quelle: Steinach/imago images)

An der Berliner U-Bahnstation Moritzplatz ist ein Mann auf die Gleise gestürzt. Er musste wiederbelebt werden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Ein betrunkener Mann ist am U-Bahnhof Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg ins Gleisbett gestürzt und schwer verletzt worden. Passanten zogen ihn in der Nacht zu Mittwoch wieder auf den Bahnsteig, noch vor Eintreffen der Polizei, wie ein Sprecher sagte.





Der Mann musste von Rettungskräften reanimiert werden. Eine Straftat werde ausgeschlossen, da es zuvor keinen Streit mit anderen Personen gegeben habe. Der Mann kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.