Stuttgarter "Weltweihnachtscircus"

Fahrradartisten stürzen bei Rekordversuch von Hochseil

05.12.2019, 14:06 Uhr | dpa

Unglück beim Stuttgarter "Weltweihnachtscircus": Bei einem Rekordversuch sind mehrere Artisten von einem Hochseil gestürzt, zwei sollen verletzt sein. Unklar ist, ob die Premiere am Donnerstagabend stattfinden kann.

Mehrere Hochseilartisten sind am Mittwochabend bei der Generalprobe des "Weltweihnachtscircus" in Stuttgart in die Tiefe gestürzt. Die sieben Zirkuskünstler der "Werner Guerrero Gruppe" aus Kolumbien hatten auf Fahrrädern in mehr als fünf Metern Höhe eine Pyramide gebildet – damit wollten sie einen Weltrekord aufstellen.

Dabei kam es dann aber zum Unglück: Vier Artisten stürzten nach dpa-Informationen vom Seil, drei der Künstler schafften es noch, zurück auf die Plattform zu radeln. Laut "Bild" wurden zwei Artisten verletzt, als sie am Boden liegend von herabstürzenden Fahrrädern getroffen wurden.





Ob die Premiere des Zirkus trotz des Vorfalls wie geplant am Donnerstagabend stattfinden soll, war noch unklar. Aufführungen mit Pferden, verschiedenen Artisten und Clowns waren bis zum Dreikönigstag (6. Januar) geplant.