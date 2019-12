Fall Trayvon Martin

US-Todesschütze verklagt Familie von getötetem Teenager

05.12.2019, 08:32 Uhr | AFP

George Zimmerman: Er will Geld wegen einer angeblich falschen Zeugenaussage einklagen. (Quelle: Joe Burbank/Orlando Sentinel/Pool/Archivbild/Reuters)

2012 erschoss ein Nachbarschaftswächter einen schwarzen Teenager in Florida. Der Fall löste eine Rassismus-Debatte in den USA aus. Nun will George Zimmerman 100 Millionen Dollar von der Familie des Getöteten einklagen.

George Zimmerman, der im Jahr 2012 den schwarzen Teenager Trayvon Martin in Florida getötet hatte, hat die Eltern des Jungen auf Schadenersatz verklagt. Zimmerman fordere mehr als 100 Millionen Dollar, das sind umgerechnet etwa 90 Millionen Euro, teilte sein Anwalt Larry Klayman am Mittwoch mit.

Der Hauptzeuge der Anklage in dem Prozess im Jahr 2013 sei ein "Betrüger" gewesen, der "Falschaussagen geliefert hat, um Zimmerman zu belasten", erklärte Klayman. Die Eltern von Trayvon Martin, ihr Anwalt Ben Crump und weitere Personen hätten sich abgesprochen, um eine Zeugenaussage zugunsten des Teenagers zu bekommen.

"Diese Geschichte entbehrt jeder Logik"

Crump wies den Vorwurf als "unbegründet" zurück. Es handele sich um einen "schamlosen Versuch, aus dem Leben und der Trauer anderer Profit zu schlagen", erklärte er. Zimmerman wolle "uns glauben machen, dass er ein unschuldiges Opfer einer tiefen Verschwörung ist", obwohl es keinerlei glaubwürdige Beweise gebe, "die diese haarsträubenden Behauptungen stützen", erklärte der Anwalt. "Diese Geschichte entbehrt jeder Logik."









Der Nachbarschaftswächter Zimmerman hatte den unbewaffneten 17-jährigen Martin im Februar 2012 nahe Orlando im Staat Florida erschossen. Die Geschworenen stuften den Fall als Notwehr ein und sprachen ihn vom Vorwurf des schweren Totschlags frei. Der Fall löste landesweite Proteste und eine hitzige Debatte über Rassismus aus.