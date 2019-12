Große Evakuierung

Giftalarm in sächsischem Geflügelbetrieb ausgelöst

09.12.2019, 12:26 Uhr | t-online.de , jp

Katastrophenschutz im Einsatz: In Sachsen hat es einen Giftalarm in einem Geflügelbetrieb gegeben. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

In Sachsen sind bei einem Geflügelbetrieb ersten Berichten zufolge Giftstoffe ausgetreten. Mehrere Mitarbeiter des Unternehmens in Mockrehna wurden verletzt. Der Katastrophenschutz ist im Einsatz.

In einem Geflügelbetrieb im nordsächsischen Mockrehna ist laut der "Leipziger Volkszeitung" ein Katastrophenfall ausgerufen worden. Offenbar sind dort am Montagvormittag Giftstoffe ausgetreten. Der Katastrophenschutz arbeitet daran, die Quelle für den Austritt zu finden.

Die "Leipziger Volkszeitung" berichtet weiter, dass 15 Mitarbeiter verletzt wurden und in Krankenhäuser gebracht wurden. Die restliche Belegschaft von 230 Beschäftigten wurde evakuiert und in einer Turnhalle untergebracht. Dort sollen sie zunächst medizinisch untersucht und anschließend in Krankenhäuser in Leipzig und Halle verlegt werden.







Laut der "Leipziger Volkszeitung" sind derzeit 50 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, die den Katastrophenschutz unterstützen.