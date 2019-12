Schneebrett löste sich

Mann von Lawine am Feldberg verschüttet und gerettet

14.12.2019, 16:07 Uhr | dpa

Skilangläuferinnen fahren am Fuße des Feldbergs in der Loipe. In höheren Lagen ist ein Mann von einer Lawine verschüttet worden. Foto: Patrick Seeger/dpa. (Quelle: dpa)