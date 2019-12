Crash mit Baum

Busunglück in Hongkong fordert sechs Tote

18.12.2019, 13:44 Uhr | AFP

Ein typischer Bus in Hongkong: Die Fahrer sind durch viele Überstunden oft übermüdet. (Symbolbild) (Quelle: Sven Lambert/imago images)

Ein Doppeldeckerbus ist in Hongkong mit einem Baum kollidiert. Bei dem Unglück starben sechs Menschen, Dutzende wurden verletzt. Auf den kurvigen Straßen kommt es immer wieder zu Unfällen.

Bei einem Busunfall in Hongkong sind am Mittwoch sechs Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. Der Doppeldeckerbus fuhr gegen einen Baum und wurde dabei schwer beschädigt, wie Live-Fernsehbilder vom Unfallort zeigten. Feuerwehrleute versuchten, zu weiteren eingeschlossenen Insassen in dem Buswrack vorzudringen. Die Polizei teilte mit, bislang seien sechs Todesopfer bestätigt – drei Männer und drei Frauen. Außerdem gebe es dutzende Verletzte.

Die Hongkonger Krankenhausbehörde sprach von 40 Verletzten und setzte ihren Notfallplan in Kraft. Ein Überlebender sagte dem örtlichen Fernsehsender TVB, zum Zeitpunkt des Unfalls habe er geschlafen. "Als ich aufwachte, war ich schon in meinem Sitz gefangen."

Der Unfall ereignete sich auf einer Straße in Kwu Tung, einem Gebiet unweit der Grenze zwischen der Sonderverwaltungszone Hongkong und der Volksrepublik China.

Hongkong verfügt nach eigenen Angaben über eines der bestausgebauten öffentlichen Verkehrssysteme der Welt. Tödliche Busunfälle kommen dort allerdings nicht selten vor. In der dicht besiedelten Metropole gibt es viele enge, kurvige und steile Straßen. Nach Angaben der Gewerkschaften sitzen Busfahrer aber auch oft wegen zahlreicher Überstunden übermüdet am Steuer.