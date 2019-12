"Noch nie gesehen"

Seelöwen kapern Segelboot – Fischer hält Vorfall auf Video fest

Ob Felsen oder Boot –diesen Seelöwen scheint jede Liege-Gelegenheit Recht zu sein. Ein Fischer in Olympia, Washington filmt eine kuriose Szene auf dem Nachbarboot. (Quelle: t-online.de)

Ein Segelboot bekommt mächtig Schlagseite. Der Grund: zwei Seelöwen, die es sich darauf gemütlich machen. Ein erfahrener Fischer hält die kuriose Szene fest. t-online.de hat mit ihm gesprochen.

"Oh mein Gott", sagt der Fischer Joshua Phillips, während er in den Gewässern rund um Olympia im US-Bundesstaat Washington unterwegs ist und eine kuriose Szene festhält. Zwei riesige Seelöwen haben sich auf einem Segelboot breit gemacht. "Das sinkt bald. Die sind drei Mal schwerer als das, was das Boot tragen kann", sagt der Fischer, während er filmt.

"So etwas habe ich noch nie gesehen"

t-online.de hat mit Phillips gesprochen. Er hat nach eigenem Bekunden Tausende Stunden auf dem Wasser verbracht. "Aber so etwas habe ich noch nie gesehen", sagt der ehemalige Profi-Fußballer. Weiß er, ob die Besitzer auf ihrem Boot waren? "Keine Ahnung", antwortet Phillips und lacht. Er selbst vermutet, dass das Boot zu der Zeit nicht in Benutzung gewesen ist.

Der Fischer hat t-online.de die Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Wie groß und schwer solche Tiere sind und die unglaubliche Szene an sich sehen Sie oben im Video oder hier.