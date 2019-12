Unglück in Indonesien

Höhle wird plötzlich überflutet – drei Studenten sterben

23.12.2019, 14:08 Uhr | AFP

Ein Mann steht in einer Höhle: Die Lele-Höhle in West Java liegt in etwa 30 Metern Tiefe und wurde durch einen Sturzregen innerhalb kürzester Zeit überflutet (Symbolbild). (Quelle: ZUMA Press/imago images)

Eine indonesische Studentengruppe wurde in einer Höhle plötzlich von Wassermassen überrascht und eingeschlossen. Für drei von ihnen kam jede Hilfe zu spät – sie konnten nur noch tot geborgen werden.

Nach der plötzlichen Flutung einer Höhle in Indonesien haben Rettungsteams drei Studenten nur noch tot bergen können. Sie seien Teil einer Gruppe von Studenten gewesen, die am Wochenende an einem Grundlagentraining für Höhlenexpeditionen in der Provinz West Java teilnahmen, sagte eine Sprecherin des örtlichen Bergungsdienstes am Montag. Dabei seien sie von einem Sturzregen überrascht worden, der die in 30 Metern Tiefe liegende Lele-Höhle geflutet habe.

"Das Wasser stürzte wie ein Wasserfall in die Höhle", berichtete ein Vertreter des Studentenclubs der Nachrichtenagentur AFP. Insgesamt waren nach seinen Angaben acht Studenten in der Höhle eingeschlossen, und die Bergungsteams hatten Mühe, zu ihnen vorzudringen. Sie hätten nur noch fünf der Eingeschlossenen retten können.