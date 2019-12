Zwei Mädchen unter Opfern

Drei Deutsche sterben bei Lawinenunglück in Südtirol

28.12.2019, 21:04 Uhr | AFP , dpa

Im Schnalstal in Südtirol hat eine Lawine am Samstag mehrere Menschen begraben. Für eine Frau und ein junges Mädchen kommt jede Hilfe zu spät. Ein zweites Mädchen erliegt seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Bei einem Lawinenabgang in den italienischen Alpen sind am Samstag eine Frau und zwei Mädchen im Alter von sieben Jahren aus Deutschland ums Leben gekommen. Die drei Deutschen seien im Südtiroler Schnalstal auf der rund 2.400 Meter hohen Teufelsegg-Piste unterwegs gewesen, als die Schneemassen niedergingen, berichteten italienische Medien. Rund 70 Einsatzkräfte unterstützt von drei Hubschraubern suchten demnach nach den Verschütteten.

Die Frau und eines der Mädchen stammen aus Hauteroda (Kyffhäuserkreis) in Thüringen, das andere Mädchen aus Eschweiler in Nordrhein-Westfalen. Ein elfjähriger Junge und sein Vater, die ebenfalls aus Eschweiler stammen, wurden bei dem Lawinenabgang verletzt. Aus Regierungskreisen in Berlin hieß es am Samstagabend, der Generalkonsul in Mailand und der Honorarkonsul in Bozen stünden in engen Kontakt mit den Behörden, die mit der Identifizierung der Toten befasst sind.

Die Frau aus Hauteroda und das Mädchen aus Eschweiler seien in einem fortgeschrittenen Stadium der Unterkühlung gefunden worden, hieß es in den Berichten. Beide hätten vor Ort nicht wiederbelebt werden können. Das andere Mädchen wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber ebenfalls.

Laut einem Sprecher der Carabinieri habe keine Lawinengefahr bestanden. Allerdings herrschte zum Zeitpunkt des Unglücks starker Wind und es hatte einen Temperaturanstieg gegeben. Die Rettungskräfte suchten am Unglücksort noch nach weiteren Vermissten.

Die italienische Zeitung "La Repubblica" berichtete außerdem von einem weiteren Lawinenabgang in einem Skigebiet am Hirzer (Punta Cervina) in den Sarntaler Alpen, ebenfalls Südtirol. Ein italienischer Skialpinist sei von der Lawine mitgerissen, aber von seinen Kameraden geborgen worden. Er wurde in ein Krankenhaus in Bozen gebracht.