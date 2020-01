Feuer in Krefelder Zoo

Affenhaus brennt nieder – Polizei findet Hinweis auf Ursache

01.01.2020, 13:01 Uhr | dpa , AFP

Krefelder Zoo: Bei einem verheerenden Brand in der Silvesternacht kamen alle Tiere im Affenhaus ums Leben. (Quelle: dpa)

Ein Feuer zerstört in der Silvesternacht das Affenhaus im Krefelder Zoo, für die Tiere kommt jede Hilfe zu spät. Die Ursache für das Feuer liegt nahe.

Feuer in Krefelder Zoo - Affenhaus brennt komplett nieder

Es steht nur noch das Gerippe des Gebäudes: Das Affenhaus im Zoo in Krefeld ist komplett niedergebrannt. Mehr als 30 Tiere kamen ums Leben. Die Polizei hat eine erste Idee zur Brandursache.

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus abgebrannt. Mehr als 30 Tiere sind ums Leben gekommen. Anders als der Zoo zunächst mitteilte, gab es zwei überlebende Tiere: Die Schimpansen Bally und Limbo überstanden das Feuer leicht verletzt. Der Zoo-Direktor sprach laut "Bild" von "einem Wunder".



Den Ermittlungen zufolge könnten sogenannte chinesische Himmelslaternen das Feuer ausgelöst haben. Solche in Deutschland verbotenen Laternen, die in die Luft steigen, seien in der Nähe von Zeugen gesichtet und später auch gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher.

Unter den mehr als 30 getöteten Tieren waren fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas, ein Schimpanse und etliche kleinere Affen, aber auch Flughunde und Vögel.

Anwohner bemerkten Feuer



Anwohner hatten das Feuer gesehen und etwa 40 Minuten nach Mitternacht die Feuerwehr alarmiert. "Beim Eintreffen stand das Affenhaus bereits im Vollbrand", hieß es vom Zoo. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab.



Der Zoo in Krefeld: Meterhohe Flammen schlagen in der Silvesternacht aus dem brennenden Affenhaus. (Quelle: BIRGIT CHRIST/Reuters)



Die Feuerwehr war in der Nacht mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein Übergreifen auf andere Zoogebäude konnte sie verhindern. Das direkt angrenzende Gorillagehege und die dortigen Tiere blieben verschont. In dem 2012 errichteten Bereich lebt eine siebenköpfige jüngere Gorillafamilie.

"Eine unfassbare Tragödie"

Der Zoo schrieb: "Eine unfassbare Tragödie hat uns kurz nach Mitternacht überrollt." Die Kriminalpolizei ermittle. Der Zoo bleibe daher am Mittwoch geschlossen. Man habe bereits zahlreiche Hilfsangebote erhalten. "Bitte habt Verständnis, dass wir noch unter Schock (stehen) und nicht genau sagen können, ob und wo Hilfe brauchen."

Das Affenhaus im Zoo Krefeld: Das Gebäude ist völlig niedergebrannt. Mehr als 30 Tiere kamen darin um. (Quelle: Thilo Schmuelgen/Reuters)



Das Affentropenhaus wurde den Zoo-Angaben zufolge im Jahr 1975 eröffnet. Die Grundfläche des Baus im Gewächshausstil lag bei 2.000 Quadratmetern. Zuhause waren Orang-Utans, Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Epauletten-Flughunde und Vögel. Bis 2020 sollten die Orang-Utans und Schimpansen noch Außenanlagen bekommen.