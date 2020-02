Wetter in Deutschland

Drohende Überschwemmungen: Land unter im Süden

Zu Wochenbeginn drohen in Baden-Württemberg und Bayern Überschwemmungen wegen Dauerregen. Erst zur Mitte der Woche beruhigt sich das Wetter wieder.

Der Wochenstart im Süden hat es in sich – wegen heftiger Regenfälle drohen in vielen Gebieten Hochwasser und Überschwemmungen. "In Regionen mit kleineren und mittleren Flüssen steigen die Pegelstände teils rasant an", sagt Meteorologe Rainer Buchhop von der Meteogroup im Gespräch mit t-online.de und warnt vor Hochwasser in den betroffenen Regionen. Am Alpenrand werden zudem bis Mittwoch bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. "Erst gegen Mitte der Woche beruhigt sich die Wetterlage wieder allmählich", sagt Buchhop.

Am Montag muss sich der Süden auf Sturm und Regen gefasst machen. "In weiten Teilen Bayerns und Baden-Württembergs ist der Dauerregen so stark, dass der Pegelstand kleinerer Flüsse teilweise bis zu 40 Zentimeter pro Stunde ansteigt", sagt Buchhop. Aber auch an der Donau oder dem Neckar könnte man den Regen zu spüren bekommen. In der Alpenregion kann zudem Tauwetter die Gefahr von Überschwemmungen noch verstärken. Im Norden ist der Regen zwar nicht so heftig, doch bleibt es hier auch den ganzen Tag über nass mit wiederkehrenden Schauern. Auf Rügen zeigt das Thermometer 7, in München 9 Grad. Duisburg erwarten 12 Grad. Im Breisgau klettert das Thermometer auf bis zu 15 Grad.

Neuschnee im Süden

"In der Nacht zum Dienstag schwappt das Regenwetter vom Süden in Richtung Mitte", sagt Buchhop. In der Nacht sind, wie schon in der Nacht zuvor, in tiefen Lagen teils schwere Sturmböen möglich, auf den Bergen sogar Orkanböen. Die teils ergiebigen Regenschauer sollen den ganzen Tag über anhalten. Auch im Norden fallen vereinzelt ein paar Tropfen, doch gibt es hier auch längere trockene Phasen. Ab dem Morgen geht vor allem im Süden der Regen in Schnee über.

In den Mittelgebirgen wie im Schwarzwald oder Sauerland fällt die Schneefallgrenze im Laufe des Tages auf 300 Meter. In den Alpen werden bis zum Mittwoch bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. "In Regionen unter 300 Metern kommen die Niederschläge als Regen oder Graupel runter", prognostiziert Buchhop. Wegen der milden Temperaturen seien sogar vereinzelt Graupelgewitter möglich. In Trier zeigt das Thermometer 6, in Bremen und Berlin 7 Grad. Kühler wird es in München mit 3 Grad.

Ab Mittwoch beruhigt sich das Wetter

Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter in weiten Landesteilen wieder. Der Grund dafür ist ein Hochdruckgebiet, das von den britischen Inseln in Richtung Deutschland zieht. In den meisten Teilen Deutschlands bleibt es trocken, vereinzelt kann sich Hochnebel bilden. Im Norden kann zudem auch die Sonne rauskommen. "In den Mittelgebirgen und den Alpen fallen auch am Mittwoch noch ein paar Flocken Schnee, aber lang nicht mehr so viel wie am Dienstag", sagt Buchhop. In Garmisch-Patenkirchen zeigt das Thermometer 0, in Dresden 3 Grad. Koblenz und Husum erwarten 8 Grad.

Auch am Donnerstag setzt sich das trockene Hochdruckwetter vom Vortag fort. Im Norden und Osten dominieren viele Wolken den Tag. Schöner wird es im Süden: Der Südosten, vor allem der Schwarzwald, bekommt am meisten Sonne ab. Aber auch im Rest des Landes wird das Wetter freundlicher. Zudem wird es wieder milder. Bremen erwarten 3, Cottbus 7 Grad. In Krefeld zeigt das Thermometer 8, in Wilhelmshaven sogar bis zu 10 Grad.

Zum Ende der Woche ändert sich wenig am Wetter. "Das Hochdruckwetter mit sonnigen Phasen und vereinzelt Regen bleibt uns auch am Freitag und Samstag erhalten", sagt Buchhop. Auch die Temperaturen ändern sich kaum. Am Samstag werden 7 Grad in Rostock erwartet. In Magdeburg sind es 8 Grad. Im Rheinland zeigt das Thermometer 10 Grad. Freiburg erwarten milde 12 Grad. "Erst am Sonntag müssen wir mit einem Wetterumschwung rechnen" sagt Buchhop. Dann könnte es wieder ungemütlicher werden.