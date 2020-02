Unfall im Gleisbett

Straßenbahn in Duisburg entgleist – Fahrer schwer verletzt

04.02.2020, 16:23 Uhr | dpa, sth

Duisburg in Nordrhein-Westfalen: Als der Unfall geschah, waren zwei Fahrgäste in der Straßenbahn. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut. (Quelle: dpa)

In Duisburg ist am Dienstag eine Straßenbahn frontal gegen einen Strommast geprallt. Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Das Rettungsteam befreite ihn.

Bei einem Straßenbahn-Unfall in Duisburg wurden am Dienstag drei Menschen verletzt. Die Linie 903 entgleiste am Vormittag im Stadtteil Wahnheim – und prallte gegen einen Strommast.

Der Fahrer wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn "mit schwerem Gerät" und brachte ihn in ein Krankenhaus, wie Stadt und Polizei berichteten.



Stein könnte Unfall ausgelöst haben

Als der Unfall geschah, waren zwei Fahrgäste in der Straßenbahn. Sie wurden leicht verletzt – und anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Warum die Bahn entgleiste, war zunächst unklar. Die "Rheinische Post" berichtete, dass die Polizei im Gleisbett einen größeren Stein sichergestellt habe. Dieser könnte die Ursache für den Unfall sein.

Die Ehinger Straße, in der sich der Unfall ereignete, war über Stunden komplett gesperrt. Ein Polizeisprecher sagte dem "WDR", die Bergung der entgleisten Bahn könne sich "noch über Stunden hinziehen".