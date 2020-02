Flucht vor Coronavirus

Brite filmt Evakuierung aus Wuhan

Raus aus Wuhan: So eindrücklich dokumentierte ein Brite seine Evakuierung aus dem Coronavirus-Gebiet in emotionalen Video-Aufnahmen. (Quelle: t-online.de)

Michael Martin lebt seit Jahren mit Frau und Kind in Wuhan. Nach dem Coronavirus-Ausbruch wurde die britische Familie evakuiert und nach England ausgeflogen. Die aufreibenden Stunden dokumentierte er mit der Kamera.

"Hallo, ich bin derzeit in einer Quarantäne-Unterkunft im Nordwesten Englands, nach einer anstrengenden Reise aus dem Epizentrum des Coronavirus in Wuhan, China." So beginnt Michael Martin sein Video, in dem er von seiner Evakuierung aus dem stark vom Coronavirus betroffenen Gebiet erzählt.

Der Brite lebt bereits seit neun Jahren in China, ist mit einer Chinesin verheirat, gemeinsam haben sie einen kleinen Sohn. Sie alle sollten bei der Evakuierung nach England mitkommen. Obwohl die Regelung für die Mitnahme von Angehörigen ohne britischen Pass kurz vor dem Abflug gelockert wurden, gab es ein Problem. Der kleine Sohn besaß gar keinen Pass. Mitarbeiter des britischen Außenministeriums schafften es jedoch, die chinesischen Beamten zu überzeugen. Gemeinsam konnten sie die mühsame Reise antreten.

Was Michael Martin auf seiner Rückkehr nach England so durch den Kopf ging und wie er die Reise erlebte, sehen Sie oben im Video.