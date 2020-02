Wetter in Deutschland

Nach der Sonne kommen Sturm und Gewitter

Nach dem stürmischen Wochenstart bleibt es ab Mitte der Woche erst einmal trocken. Doch damit könnte es schnell wieder vorbei sein. Ab Sonntag wird es wieder ungemütlich.

Nach dem Regen der letzten Tage scheint ab Mittwoch an vielen Orten wieder die Sonne. Auch am Wochenende bleibt es verbreitet freundlich. Doch lange hält das Wetter nicht. "Ab Sonntag kommt ein neues Tief auf uns zu und bringt das Krankheitswetter zurück", sagt Tony Müller, Meteorologe der Meteogroup im Gespräch mit t-online.de.

Wie das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie oben im Video.

Ab Mittwoch dominiert aber erst einmal weitgehend ruhiges Wetter. "Im Erzgebirge und in den Alpen können noch ein paar Flocken vom Himmel kommen, auch in Brandenburg und der Lausitz schauert es noch vereinzelt", sagt Müller. Im Rest des Landes bleibt es wechselhaft, aber trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. In Berlin und Rostock zeigt das Thermometer 6, in Dortmund 7 Grad. Am kühlsten wird es mit 3 Grad in München.

Heiter bis freundlich am Wochenende

Der Trend vom Mittwoch setzt sich auch am Donnerstag fort. Zwar liegt die Nordhälfte Deutschlands den Tag über unter einer dichten Wolkendecke, doch soll es bis auf vereinzelte Schauer weitgehend trocken bleiben. An der Ostsee weht zudem ein teils kräftiger Wind. Der Süden darf sich auf sonniges Wetter freuen. In Berlin werden 7, in Kiel 9 Grad erwartet. Am Oberrhein zeigt das Thermometer 8, in München 4 Grad.