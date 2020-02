Flugzeugunglück in Istanbul

Maschine bei Landung in mehrere Teile zerbrochen

05.02.2020, 21:51 Uhr | AFP, dpa, dru

Flugzeugunglück in Istanbul: Amateuraufnahmen von vor Ort zeigen die Maschine, die bei der Landung in mehrere Teile zerbrochen ist. (Quelle: t-online.de)

Flugzeugunglück in Istanbul: Maschine bei Landung in mehrere Teile zerbrochen

Unglück auf einem Istanbuler Flughafen: Eine Maschine der Fluggesellschaft Pegasus ist bei der Landung über die Landebahn hinausgeschossen und in mehrere Teile zerbrochen.

Auf dem Istanbuler Flughafen Sabiha Gokcen ist ein Flugzeug nach der Landung bei starkem Regen verunglückt. Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus war von der Landebahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten. Mindestens ein Mensch kam ums Leben.



Amateuraufnahmen vom Ort des Unglücks sehen Sie oben im Video. Darin ist zu erkennen, dass der vordere Teil der Maschine mit dem Cockpit vom restlichen Rumpf praktisch abgerissen ist. Aus einem großen Riss im hinteren Teil des Flugzeugs steigen Passagiere über eine Tragfläche ins Freie. Um die Maschine herum liegen Trümmerteile verstreut.

Die Boeing 737-800 mit 183 Menschen an Bord habe ersten Informationen zufolge "eine harte Landung" hingelegt und sei dann ins Gelände gerutscht, sagte Verkehrsminister Mehmet Cahit Turhan. Zu den Gründen für die Bruchlandung, die wohl nur mit sehr viel Glück einigermaßen glimpflich ausging, gab es zunächst nur wenige Angaben. In Istanbul war das Wetter am Mittwoch stürmisch und regnerisch. Der Istanbuler Gouverneur Ali Yerlikaya sagte zu Journalisten, das Flugzeug sei am Boden erst einmal 50 bis 60 Meter weit geschlittert und dann aus 30 bis 40 Metern Höhe in tieferliegendes Gelände gefallen.

Unter den Insassen der Maschine, die aus Izmir kam, waren auch zwei Babys, sowie sechs Crew-Mitglieder. Der Airport sei nach dem Unfall für weitere Flüge geschlossen worden, berichteten Medien. Einige würden zum großen neuen Istanbul-Flughafen umgeleitet. In einem Tweet machte die Flughafenverwaltung darauf aufmerksam, dass Flüge auch storniert würden.

Am Sabiha-Gökcen-Flughafen war erst Anfang Januar ein Pegasus-Flugzeug von der Landebahn abgekommen. Es habe keine Verletzten gegeben, ließ die Fluggesellschaft verlauten. Das Gouverneursamt der Provinz Istanbul teilte damals per Twitter mit, dass 164 Passagiere sicher aus der Maschine gebracht worden seien. Der Unfall habe sich wegen schlechten Wetters ereignet.