Nordrhein-Westfalen

Eurojackpot geknackt: 90 Millionen Euro gehen nach NRW

08.02.2020, 13:44 Uhr | dpa

Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht an einen Tipper aus Nordrhein-Westfalen. Foto: Patrick Seeger/dpa. (Quelle: dpa)

Helsinki/Münster (dpa) - Irgendwo in Nordrhein-Westfalen dürfte jemand vor Freude im Dreieck springen: Ein Tipper aus dem Bundesland hat den Eurojackpot mit 90 Millionen Euro gewonnen.

Mit den richtigen Zahlen hat der Spieler - oder eine Tippgemeinschaft - damit den bisherigen deutschen Rekordgewinn von 2016 eingestellt, wie Westlotto am späten Freitagabend in Münster mitteilte. Nun stellt sich die Frage: Wo und wann meldet sich der Gewinner?

Die Zahlen 7-16-22-36-44 und die zwei Zusatzzahlen 3 und 4 waren am Abend in Helsinki gezogen worden. "Herzlichen Glückwunsch an den neuen Multi-Millionär", sagte Andreas Kötter, Geschäftsführer von Westlotto laut Mitteilung. Zusätzlich zum Jackpot gehen laut Westlotto zehn weitere Millionengewinne nach Deutschland.

Im Oktober 2016 hatte bereits ein Spieler im Schwarzwald die 90 Millionen Euro abgeräumt. Der bisher höchste Lotteriegewinn in Nordrhein-Westfalen ging mit 76,8 Millionen Euro im Jahr 2016 ins Rheinland.

Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern zum zehnten Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht. Ist die Grenze erreicht, wandert jeder weitere eingenommene Euro in die nächsten Gewinnklassen und bildet dort einen weiteren Jackpot. Sieben Mal in Folge war der Topf in den vergangenen Wochen nicht geknackt worden.

Beim Eurojackpot geht es um die Zahlenkombination 5 aus 50 sowie 2 aus 10. Gibt es mehrere erfolgreiche Spieler, wird die Gewinnsumme geteilt. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag ("6 aus 49"). Hier steht die Jackpot-Chance bei nur 1 zu 140 Millionen.