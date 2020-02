Tödlicher Unfall

Polizeiauto in Berlin überfährt Fußgänger

15.02.2020, 08:22 Uhr | dpa, job, t-online.de

Der Polizeiwagen war auf dem Weg zu einem Raubüberfall – dann geschah es: Das Auto erfasste einen Fußgänger. Er starb kurz darauf im Krankenhaus.

Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto in Berlin-Marzahn ist am Freitagabend ein Fußgänger getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Funkwagen um 22.45 Uhr mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz nach einem bewaffneten Überfall, als der Fußgänger auf die Allee der Kosmonauten lief und von dem Fahrzeug erfasst wurde. Der schwer verletzte Fußgänger starb am späten Freitagabend in einem Krankenhaus.

Nach Informationen des Berliner "Tagesspiegels" ereignete sich der Unfall an einer Bushaltestelle in der Allee der Kosmonauten. Der Polizeiwagen sei mit Blaulicht an einem haltenden Bus vorbeigefahren, dabei sei der Passant über die Straße gelaufen und angefahren worden.

"Der Fahrer des Einsatzwagens hat sich noch am Ort freiwillig einem Alkoholtest unterzogen, der negativ verlief und eine Blutprobe abgegeben, die noch untersucht wird", teilte die Berliner Polizei auf Twitter mit. Der Verkehrsermittlungsdienst untersuche den Unfallhergang.