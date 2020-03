Bundesstraße 184 bei Delitzsch

Schwerer Unfall in Sachsen – drei Tote und vier Verletzte

01.03.2020, 12:06 Uhr | dpa

Due Unfallstelle in der Nähe von Delitzsch: Ein Auto geriet in den Gegenverkehr und rammte drei andere Autos. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)

Auf der Bundesstraße 184 in Sachsen sind am Samstag mehrere Menschen schwer verunglückt. Ein Auto mit einer Seniorengruppe geriet in den Gegenverkehr und rammte mehrere andere Wagen.

Drei Senioren sind bei einem Unfall nahe Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) ums Leben gekommen, vier Menschen wurden verletzt. Der 76 Jahre alte Fahrer des mit einer Senioren-Gruppe besetzten Wagens war auf der Bundesstraße 184 in den Gegenverkehr geraten und hatte dort mit seinem Fahrzeug drei Autos gerammt, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer überlebte den Unfall schwer verletzt. Seine Mitfahrer, ein 71-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 69 und 72 Jahren, starben. Der Fahrer war laut Polizei in der Nähe des Ortsteils Brodau am Nachmittag über die Mittellinie gefahren. Eines der Autos, das er dort mit seinem Wagen rammte, überschlug sich mehrfach. Die 61-jährige Fahrerin diese Autos wurde leicht verletzt.

In einem weiteren gerammten Wagen wurden die beiden Insassen verletzt – der Fahrer leicht und die Beifahrerin schwer. Warum der Rentner in den Gegenverkehr geriet, war nach Polizeiangaben zunächst völlig unklar.