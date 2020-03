Videoanimation

So breitet sich das Coronavirus in Deutschland aus

Das Coronavirus breitet sich weiter in Deutschland aus. Seit dem 28. Februar dokumentiert das Robert Koch-Institut alle Fälle, aufgeschlüsselt nach Bundesland. Eine Animation zeigt, wie sich das Virus in Deutschland verbreitet. (Quelle: t-online.de)

Über 1.000 Menschen haben sich in Deutschland bislang mit dem Coronavirus infiziert. Eine Animation mit Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigt, wie sich das Virus derzeit in Deutschland ausbreitet.

Immer mehr Menschen in Deutschland infizieren sich mit dem Coronavirus. Der erste Fall wurde am 27. Januar in Bayern bestätigt, seitdem sind mehr als 1.000 Fälle nachgewiesen worden. Die meisten Infizierten gibt es in Nordrhein-Westfalen.

Seit dem 28. Februar dokumentiert das Robert Koch-Institut alle bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus, aufgeschlüsselt nach Bundesland. Die Daten ermöglichen einen Einblick in die deutschlandweite Ausbreitung der Infektionen. t-online.de zeigt diese anhand einer animierten Karte.



Die anschauliche Animation mit Zahlen des Robert Koch-Instituts sehen Sie im Video oben, das Sie auch hier finden.