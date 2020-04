Unfall in Solingen

Motorradfahrer kommt von der Straße ab – tot

05.04.2020, 11:43 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen (Symbolbild): In Solingen ist ein 29-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. (Quelle: dpa)

In Solingen kommt ein 29-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve von der Straße ab und prallt gegen eine Hauswand. Der Mann erliegt noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Bei einem Motorradunfall in Solingen ist ein 29-Jähriger gestorben. Gegen Mitternacht war der Mann mit seinem Motorrad in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen sagte.



Die Verletzungen von dem Aufprall seien so schwer gewesen, dass noch an der Unfallstelle Reanimierungsversuche gemacht worden seien. Der 29-Jährige starb noch am Unfallort. Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar. Die Straße blieb vorübergehend bis 2.30 Uhr gesperrt.