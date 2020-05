Turm steht in Flammen

Schleswig-Holstein: Explosion in Chemiewerk

15.05.2020, 12:27 Uhr | t-online.de

Großbrand in Lauenburg: Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpfen gegen die Flammen in der Chemiefabrik. (Quelle: Telenewsnetwork/dpa)

In Schleswig-Holstein ist ein Turm des Chemiewerkes Worlée in Lauenburg an der Elbe in Brand geraten. Zuvor gab es eine Explosion – die Ursache ist noch unklar.

Die Bewohner in Lauenburg mussten am frühen Freitagmorgen Türen und Fenster geschlossen halten. Ursache war eine Explosion mit enormer Rauchwolke im Chemiewerk Worlée.

Ein rund 40 Meter hoher Turm wurde dadurch in Brand gesetzt. Das berichtet "LN Online". "Welche Chemikalien zu der Explosion geführt haben, wissen wir noch nicht", erklärte der Lagedienstführer der IRS dem Medium. Zudem mussten wohl 200 Einsatzkräfte ausrücken, die Polizei sperrte das Industriegebiet weiträumig ab.