B17 bei Denklingen

Vier Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Bayern

03.06.2020, 16:54 Uhr | AFP

Krankenwagen im Einsatz: Auf der B17 in Bayern sind Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei im Großeinsatz. (Symbolfoto) (Quelle: Frank Sorge/imago images)

In Südbayern ist ein Lastwagen in ein Auto gekracht, vier Menschen sind ums Leben gekommen. Die Bundesstraße 17 ist voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in Südbayern sind am Mittwochnachmittag vier Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten ein Lastwagen und ein Auto auf der B17 bei Denklingen (Landkreis Landsberg am Lech) südwestlich von München.

Alle vier Opfer seien noch an der Unfallstelle gestorben, teilten die Beamten in Ingolstadt mit. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks handelt es sich dabei um die Insassen des Autos. Der Lkw-Fahrer wurde demnach leicht verletzt. Weitere Details liegen nicht vor.

Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei waren im Großeinsatz. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr, die B17 war in Höhe Neuhof in beide Richtungen voll gesperrt.