Tödlicher Unfall

Mann klettert auf Güterwagon und stirbt durch Stromschlag

11.06.2020, 11:40 Uhr | dpa, t-online.de, joh

Im Saarland steigt ein junger Mann auf einen Zugwagon und bekommt einen schweren Stromschlag. Sanitäter versuchen, ihn zu retten. Ohne Erfolg.

Ein 20-Jähriger ist auf einen Güterwagon geklettert und hat einen tödlichen Stromschlag erlitten. Wie die Polizei in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte, war der junge Mann am Mittwochabend am Bahnhof Völklingen auf den abgestellten Wagen gestiegen.

Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hätten noch versucht, den 20-Jährigen sofort zu reanimieren, berichtet die "Saarbrücker Zeitung". Der Mann sei allerdings noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Warum der Mann auf den Zug geklettert ist, sei noch unklar.