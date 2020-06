Unfall in Niedersachsen

Quadfahrer stirbt nach Sturz in Kanal

14.06.2020, 13:39 Uhr | dpa

Ein Quadfahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzt eine Böschung hinunter und landet in einem Kanal. Rettungssanitäter können ihn nicht mehr retten.

Ein Quadfahrer ist im niedersächsischen Gnarrenburg mit seinem Fahrzeug eine Böschung herunter in einen Kanal gestürzt und tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Rotenburg mitteile, verlor der 67-Jährige am Samstagabend auf unebener Fahrbahn die Kontrolle über sein offenes Vierrad und stürzte in den parallel verlaufenden Oste-Hamme-Kanal.



Ersthelfer zogen den bewusstlosen Mann aus dem Wasser. Trotz Wiederbelebungsbemühungen starb der Verunglückte noch vor Ort im Rettungswagen.