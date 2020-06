Busfahrer übersieht Haltesignal

Regionalzug rammt Bus – Zehn Verletzte in Tschechien

14.06.2020, 20:46 Uhr | dpa, sth

Unfall in Struharov: Rettungsdienstmitarbeiter inspizieren die Schäden an einem Zug, der mit einem Bus kollidiert ist. (Quelle: Vít Šimánek/CTK/dpa)

Bei einem Zugunfall in Tschechien sind zehn Menschen verletzt worden. Offenbar hatte ein Busfahrer das Haltesignal an einem Bahnübergang übersehen und war auf die Gleise gefahren.

Beim Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem Bus sind in Tschechien zehn Menschen verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur CTK am Sonntag berichtete, musste eine im Bus mitfahrende Frau per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Zustand der Patientin sei "sehr ernst", erklärte eine Rettungssprecherin.



Wie die Polizei mitteilte, hatte der Busfahrer offenbar das Haltesignal an einem unbeschrankten Bahnübergang in Struharov, südöstlich von Prag, übersehen. Die Ampelanlage habe jedenfalls korrekt funktioniert, bestätigte die Polizeisprecherin vorherige Aussagen der staatlichen Eisenbahngesellschaft CD.

Kollision in Tschechien: Beim Zusammenstoß eines Eisenbahntriebwagens mit einem Autobus sind in Tschechien zehn Menschen verletzt worden. (Quelle: Vít Šimánek/CTK/dpa)



Der Eisenbahntriebwagen entgleiste beim Zusammenstoß. CTK-Fotos des schwer beschädigten Autobusses zeigten, dass der Triebwagen den Bus mit voller Wucht von der Seite gerammt haben musste. Die Zahl der Verletzten wurde von Feuerwehr und Rettung zunächst mit 19 angegeben, zu Mittag aber auf zehn korrigiert. Davon seien sechs im Bus und vier im Eisenbahntriebwagen gesessen. Die Zugstrecke wurde nach dem Unfall für unbestimmte Zeit gesperrt.