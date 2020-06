Animation zur weltweiten Ausbreitung des Coronavirus

Lange gingen die Corona-Zahlen in Deutschland zurück. Jüngste Massenausbrüche haben das nun aber geändert. Alarmierende Zahlen zeichnen sich zusehends auch in anderen Ländern ab.

Durch die aktuellen Massenausbrüche ist das Coronavirus nach Monaten abnehmender Infektionszahlen in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. In einer Video-Animation von t-online.de wird der Anstieg bei den täglichen Neuinfektionen deutlich sichtbar. Doch auch in Europa und anderen Regionen der Welt zeigen sich alarmierende Entwicklungen.

Wie sich die Zahl von Neuinfizierten und Genesenen zuletzt in Deutschland entwickelt hat, in welchen Hotspots sich derzeit am meisten Menschen neu infizieren und wie markant sich Schwedens Sonderweg im weltweiten Vergleich auswirkt, sehen Sie oben im Video oder, wenn Sie hier klicken.