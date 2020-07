Kurven zeigen Infektionsverlauf

Urlaub mit weniger Risiko: Diese Länder sind nahezu Corona-frei

Spanien, Italien, Türkei – die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen sind stark von der Pandemie getroffen. Doch es gibt in Europa auch Länder, die nahezu Corona-frei sind. Eine Datenauswertung zeigt, wo Sie jetzt sorgenfrei Urlaub machen können.

In Deutschland hat die Ferienzeit begonnen, die klassischen Urlaubsländer wie Spanien oder Italien sind allerdings noch immer von der Coronavirus-Pandemie gezeichnet. Zwar gingen die offiziellen Fallzahlen auch hier zurück. Doch immer wieder kommt es zu regionalen Ausbrüchen und es werden neue Ausgangssperren verhängt.

Ein zusätzliches Problem in diesen Regionen ist der Massentourismus. Am Wochenende hatte etwa ein Video für Empörung gesorgt, das zeigt, wie Ballermann-Urlauber dicht gedrängt und ohne Masken feiern.

Nahezu Corona-freie Urlaubsländer

Doch blickt man auf die Infektionszahlen in Europa, fällt auf, dass es auch Länder gibt, die derzeit nur wenige aktive Coronavirus-Fälle haben. Für Reisende sind diese Länder eine gute Alternative.



In welche Länder Sie jetzt reisen können, wie sich die Infektionszahlen dort entwickelt haben und was Sie in Ihrem Urlaub beachten sollten, sehen Sie oben im Video – oder hier.