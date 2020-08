Auf Usedom

Kleinflugzeug stürzt aus 40 Metern ab – "Lila Bäcker"-Gründer tot

03.08.2020, 21:10 Uhr | dpa

Beim Absturz eines einmotorigen Kleinflugzeugs am Flughafen von Heringsdorf ist der Gründer der Bäckereikette "Lila Bäcker" verstorben. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am Flughafen von Heringsdorf auf Usedom ist ein 57 Jahre alter Pilot am Sonntag gestorben. Ein weiterer Pilot in der zweisitzigen Übungsmaschine konnte schwer verletzt aus dem Wrack geborgen und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte.

Wie am Sonntagabend bekannt wurde, handelt es sich bei dem Verstorbenen um den Gründer und ehemaligen Chef der Bäckereikette "Lila Bäcker", Volker Schülke.

Die einmotorige Maschine vom Typ Pilatus PC 2 ist demnach beim Start aus etwa 40 Metern Höhe zu Boden gestürzt. Das Unglück habe sich über unbebautem Gebiet ereignet, es seien keine weiteren Menschen zu Schaden gekommen. Zur Absturzursache ermitteln den Angaben zufolge die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig.