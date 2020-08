Ladung nicht gesichert

Lastwagen verliert mehrere Tonnen Schlachtabfälle

11.08.2020, 11:11 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz hat ein Lastwagen mehrere Tonnen Schlachtabfälle verloren. Wie es dazu kommen konnte, scheint bereits fest zu stehen.

Ein Lastwagen hat in Wittlich (Rheinland-Pfalz) mehr als sechs Tonnen Schlachtabfälle bei einem Unfall in einer Kurve verloren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel ein mit gut 6,5 Tonnen Abfällen einer Schlachterei beladener Container vom Anhänger des Lastwagens. Die Ladung sei nicht gesichert gewesen, hieß es.

Die Feuerwehr sammelte die herumliegenden Schlachtabfälle demnach unter anderem mit Hilfe eines Traktors vom Grünstreifen neben der Straße auf und lud sie wieder in den Container.

Den Angaben der Polizei zufolge fingen die Einsatzkräfte auch in die Kanalisation gelangtes Schweineblut auf. Der Verkehr wurde kurzzeitig umgeleitet.