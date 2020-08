Freunde rufen Hilfe

14-Jähriger ertrinkt in Badesee

14.08.2020, 10:53 Uhr | joh, dpa

Immer wieder ist es in den vergangenen Tagen zu Unfällen an Badeseen und Todesopfern gekommen. Nun ist ein 14-Jähriger ertrunken. Retter suchten eine Dreiviertelstunde lang nach ihm.

Bei einem Badeunfall in Schleswig-Holstein ist ein 14-Jähriger ertrunken. Wie die Polizei in Bad Segeberg am Donnerstagabend mitteilte, wurde der Junge am Nachmittag in einem Naturbad in Norderstedt vermisst.

Freunde des 14-Jährigen hatten sein Verschwinden bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, fanden Retter den Jungen erst nach etwa 40 Minuten leblos im Wasser. Eine Reanimation blieb ohne Erfolg. Wie Sie Ertrinkende erkennen und ihnen helfen, erfahren Sie hier.

Die Freunde des Jugendlichen und die Einsatzkräfte seien von Seelsorgern betreut worden. Warum es zu dem Unglück kam ist unklar. Der Badesee wird von Bademeistern bewacht. Die Polizei hat eine Ermittlung eingeleitet.