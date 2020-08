Animation zeigt unterschiedliche Verläufe

Wo die Corona-Sterblichkeit in Westeuropa am höchsten ist

Die Corona-Infektionszahlen in Europa steigen wieder – und mit ihnen die Zahl der Toten. Eine Datenanalyse zeigt, dass sich die Sterblichkeit in einigen Ländern stark von Deutschland unterscheidet.



Über 9.200 Todesopfer hat das neuartige Coronavirus nach offizieller Zählung bisher in Deutschland gefordert, das sind rund 110 Verstorbene pro eine Million Einwohner. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit im hinteren Bereich. In einigen westeuropäischen Staaten stellt sich die Situation durchaus dramatischer dar.

Als Grund hierfür dient häufig die unterschiedliche Zählweise der Todesopfer im Rahmen der Pandemie. Als alleinige Erklärung greift das aber zu kurz. Für Deutschland gelten laut dem Robert Koch-Institut übrigens all diejenigen als Corona-Todesopfer, "die zum Zeitpunkt des Todes die Diagnose Covid-19 hatten und die in Bezug mit der Infektion verstorben sind".





