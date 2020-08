An Fähranleger

Autofahrer rollt mit Wagen in die Mosel und ertrinkt

31.08.2020, 13:55 Uhr | dpa

Bei einem schrecklichen Unfall an einem Fähranleger ist ein Mann mit seinem Auto in die Mosel gerollt. Trotz eines spektakulären Rettungsversuchs kommt jede Hilfe zu spät.

In Rheinland-Pfalz ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in die Mosel gerollt und ertrunken. Wie die Polizei in Koblenz am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntag an der Anlegestelle einer Fähre in dem Ort Brodenbach aus noch ungeklärten Gründen in den Fluss geraten. Eine Zeugin sah dies und alarmierte die Rettungskräfte.

Ein Tourist sprang dem Auto demnach noch hinterher. Es gelang ihm aber nicht mehr, den Fahrer zu retten. Das Auto versank und war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr zu finden.



Später wurde der Insasse von Feuerwehrtauchern tot geborgen. Nähere Angaben zur Identität der Beteiligten gab es zunächst nicht.