Immer mehr Infektionen und Corona-Tote

Animation zeigt: In diesem Punkt hat Tschechien Deutschland überholt

Tschechien tief in der Corona-Krise: Daten zeigen, wie rasant sich die Corona-Lage in Deutschlands Nachbarland in den letzten Wochen zugespitzt hat. (Quelle: t-online.de)

Tschechien zählt zu den EU-Ländern, in denen sich das Coronavirus wieder sehr stark verbreitet. Daten zeigen, dass die zweite Welle nicht nur angekommen ist, sie ist auch mächtiger als die erste.

Die zweite Corona-Infektionswelle ist in vielen EU-Staaten in vollem Gange. Besonders dramatisch aber spitzt sich die Lage derzeit in Tschechien zu. Trotzdem greifen die Tschechen noch immer nicht in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu strengeren Maßnahmen.

Wie sich die Todeszahlen und täglichen Neuinfektionen entwickeln und wie das Land im Vergleich zu seinen Nachbarn da steht, sehen Sie im Video oben. Alternativ finden Sie den Beitrag hier.