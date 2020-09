Wetter in Deutschland

Bis zu 34 Grad – wo es besonders heiß wird

Wegen der Waldbrände in Kalifornien leuchten in Deutschland die Sonnenaufgänge besonders rot. Warum das so ist, erklärt t-online-Kolumnistin Michaela Koschak im Video. (Quelle: t-online.de)

Deutschland freut sich über den Spätsommer. Diese Woche steigen die Temperaturen in Teilen des Landes noch einmal auf bis zu 34 Grad – dann drohen in einigen Regionen Gewitter.



Die neue Woche startet sonnig, warm und trocken bei Temperaturen von 20 bis 34 Grad. Erst am Mittwoch kann es in den Mittelgebirgen zu vereinzelten Schauern oder Gewittern kommen. Auch am Donnerstag erwarten uns im Südosten Deutschlands vereinzelte Gewitter. Am Freitag kühlt es sich etwas ab, sommerlich und warm bleibt es aber dennoch. Das kommende Wochenende wird "eher freundlich", sagt Wetterexpertin Stefanie Scharting von der Meteogroup zu t-online.



Mix aus Sonne und Quellwolken am Mittwoch

Am Dienstag kommt es südlich der Donau zu etwas Nebel und ein paar wenigen Wolken. "Die verziehen sich im Laufe des Vormittags", so die Wetterexpertin. Richtung Braunschweig zeigt das Thermometer 34 Grad, in Magdeburg 31 Grad. Auf Amrum werden es sonnige 24 Grad.

Am Mittwoch erwartet uns ein Wechsel aus Sonne und vereinzelten Quellwolken. "Vor allem gegen Nachmittag und Abend kann es zu leichten Schauer- und Gewitterneigungen im Mittelgebirge kommen", sagt Scharting. Bei 18 Grad auf Sylt und 32 Grad in Saarbrücken bleibt es aber dennoch sonnig und warm.

Gewitter und Schauer im Südosten



Am Donnerstag macht der Spätsommer im Südosten Deutschlands eine Pause. Den ganzen Tag über kann es, bei 18 Grad in Dresden und 22 Grad in Ingolstadt, "immer mal wieder" zu Gewittern und einzelnen Schauern kommen, so Scharting. Auch in der Mitte Deutschlands zieht sich der Himmel etwas zu. Bei einigen Wolken bleibt es aber dennoch trocken. An der Küste können sich Urlauber auf sonnige 25 Grad freuen.







Am Freitag wird es für ganz Deutschland wieder sonnig und trocken. Es erwarten uns milde Temperaturen von 16 Grad auf Usedom und 18 Grad in Erfurt. Mit 27 Grad wird es in Offenburg am wärmsten. Auch Duisburg darf sich auf heitere 24 Grad freuen.



"Eher freundlich", wird es auch am Wochenende, so die Wetterexpertin. Mit durchschnittlich 20 Grad und vereinzelten Wolken im Südwesten bleibt es weiterhin warm und trocken.