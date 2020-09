Hohe Zahl an Neuinfektionen

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen. Das Zeitraffer-Video von t-online zeigt, dass ein Bundesland immer noch Corona-Hotspot ist – sich die Neuinfektionen aber wieder mehr in der Breite verteilen. (Quelle: t-online)

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen. Der Zeitraffer von t-online zeigt, dass ein Bundesland immer noch Corona-Hotspot ist – sich die Neuinfektionen aber wieder mehr in der Breite verteilen.

Deutschlandweit ist die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen zuletzt gestiegen. Täglich wurden teilweise mehr als 2.000 neue Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Im Juni waren es nur wenige Hunderte pro Tag gewesen. Vor allem in Bayern ist nach wie vor eine alarmierende Lage festzustellen.

50 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner: Diesen Durchschnittswert dürfen Landkreise und kreisfreie Städte im Verlauf von sieben Tagen nicht überschreiten. Sonst drohen lokale Einschränkungen des öffentlichen Lebens, um eine großflächige Ausbreitung des Virus zu verhindern.



Der Zeitraffer von t-online zeigt: In Bayern übersteigen mehrere Regionen den Grenzwert. Die Landeshauptstadt München reagierte am Montag entsprechend mit einer Verschärfung von Maßnahmen. Doch noch eine andere beunruhigende Entwicklung ist zu erkennen: Es gibt weitere neue Hotspots – hohe Werte bei den Neuinfektionen sind auch wieder in anderen Bundesländern zu finden.

Wo die Entwicklung besonders negativ verläuft und inwiefern Bayern am meisten betroffen ist, sehen Sie in der Animation im Video oben. Sie finden den Beitrag auch hier.