Wetter-Kolumne am Wochenende

Polarluft zieht nach Deutschland: Hier droht Bodenfrost

So langsam lohnt der Griff zur warmen Winterjacke – denn es zieht kühle Polarluft nach Deutschland. In einem Landesteil droht sogar Bodenfrost.

Nach dem verbreitet freundlichen Herbstwetter am Freitag wird es am Wochenende wieder ungemütlich und nass in Deutschland – zumindest in manchen Teilen des Landes. Und es wird deutlich kälter. Schuld daran ist Polarluft, die nach Deutschland zieht. In welchen Landesteilen am Wochenende nasses Herbstwetter droht und wo sogar Bodenfrost möglich ist, erklärt Expertin Michaela Koschak in ihrer Video-Kolumne.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen Sie im Video.