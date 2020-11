Steigende Corona-Zahlen

Ein Land in Europa stemmt sich gegen die zweite Welle

Musterschüler Europas: Die Animation zeigt, wie gut Finnland in der Corona-Pandemie dasteht und was die Gründe dafür sind. (Quelle: t-online)

Deutschland meldet Rekordzahlen, ganze Nachbarstaaten sind Risikogebiet. Europa wird von der zweiten Welle der Corona-Pandemie schwer getroffen. Ein Land zeigt sich aber als Musterschüler.

Seit einer Woche befindet sich Deutschland in einem Teil-Lockdown. Die aktuellen Infektionszahlen erreichten zuletzt Rekordstände von mehr als 23.000 neuen Fällen pro Tag. Auch zahlreiche andere Länder in Europa haben ihre Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verschärft.

In Italien gilt seit Freitag eine nächtliche Ausgangssperre, das gesamte Land gilt ab Sonntag als Risikogebiet. Auch Frankreich, Spanien und Großbritannien verzeichnen stark steigende Corona-Zahlen. An einem Land in Europa scheint die zweite Welle der Pandemie allerdings nahezu komplett vorbeizugehen. Finnland entpuppt sich in der Krise derzeit als Musterschüler.

Wie Finnland den steigenden Infektionszahlen trotzt und welche Faktoren dafür sorgen sehen Sie in der Animation im Video oben. Sie finden den Beitrag auch hier.