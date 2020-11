Risiko-Radar in deutschen Landkreisen

Video-Animation zeigt: Lockdown sorgt nur in zwei Bundesländern für Corona-Wende

Corona-Lage in Landkreisen: Die Zahl der Hotspots wächst trotz des Lockdowns, der aktuell nur in zwei Bundesländern für Entspannung sorgt. (Quelle: t-online)

Seit zwei Wochen ist der Wellenbrecher-Lockdown in Kraft. Daten zeigen: Die Inzidenzen in den Hotspots sind seitdem sogar gestiegen. Nur zwei Bundesländer zeigen eine erfreuliche Entwicklung. (Quelle: t-oline)

Seit zwei Wochen ist der Wellenbrecher-Lockdown in Kraft. Daten zeigen: Die Inzidenzen in den Hotspots sind seitdem sogar gestiegen. Nur zwei Bundesländer zeigen eine erfreuliche Entwicklung.

Vor rund zwei Wochen ist der Wellenbrecher-Lockdown in Deutschland in Kraft getreten. Damit wollte die Bundesregierung die exponentiell gestiegenen Infektionszahlen der Corona-Pandemie in den Griff bekommen. t-online zeigt in einer Animation die Lage in den deutschen Landkreisen. Das Ergebnis: Die aktuelle Entwicklung lässt gut 14 Tage später noch keine deutlichen Verbesserungen der Lage erkennen.

Zwar ist der Anstieg der Infektionen in absoluten Zahlen etwas verlangsamt worden, die Anzahl der Landkreise mit mehr als 75 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist dagegen deutlich gestiegen. Und auch die Inzidenzen in den größten Hotspots Deutschlands sind heute höher als in denen vor zwei Wochen. Nur zwei Bundesländer zeigen derzeit eine erfreuliche Entwicklung.

Wie sich die Infektionszahlen in den deutschen Landkreisen seit dem Beginn des Wellenbrecher-Lockdowns entwickelt haben und welche Bundesländer seitdem besser dastehen, sehen Sie in der Video-Animation oben. Sie finden den Beitrag auch hier.