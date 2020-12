Fahrer festgenommen

Trier: Auto erfasst Fußgänger – zwei Tote, mehrere Verletzte

01.12.2020, 15:04 Uhr | dpa, dru

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Trier in die Fußgängerzone gefahren und hat dort mehrere Menschen erfasst. Mindestens zwei Personen starben. Die Hintergründe sind noch unbekannt.

Ein Auto ist in der Fußgängerzone in Trier in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens zwei Passanten getötet, mehrere weitere wurden verletzt. Der Fahrer wurde demnach festgenommen, das Tatfahrzeug beschlagnahmt.



Der Hintergrund war zunächst unklar. "Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben", teilte die Polizei auf Twitter mit.





Laut SWR berichteten Augenzeugen, der Wagen habe absichtlich auf die Menschen zugesteuert. Der Sender zitiert Oberbürgermeister Wolfram Leibe mit den Worten, es handele sich um einen Amok-Fall. Der "Triersche Volksfreund" zitierte einen Augenzeugen, der von einem Range Rover Geländewagen sprach, der in die Zone gerast sei. Menschen seien durch die Luft geflogen. Ein Hubschrauber kreise über dem Gebiet.



Teile der Innenstadt sind weiträumig abgesperrt. Überall im Zentrum, auch nahe der berühmten Porta Nigra, war Blaulicht zu sehen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte eine amtliche Gefahrenmitteilung. In Trier herrsche eine "Sonderlage", der betroffene Bereich sei unbedingt zu meiden. Es soll in Kürze eine Pressekonferenz geben.