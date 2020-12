Animation schlüsselt auf

Warum wieder so viele Deutsche an Covid-19 sterben

Rasante Zunahme an Covid-19-Toten in Deutschland: So lassen sich die höchsten Fallzahlen seit Pandemie-Beginn erklären. (Quelle: t-online)

Nachdem die täglichen Covid-19-Todesfälle lange rückläufig waren, steigen sie jetzt wieder rasant. Mehr als 18.000 Fälle sind es insgesamt. Eine Datenanalyse zeigt, woher der massive Zuwachs kommt.

Mehr als 18.000 Menschen in Deutschland sind bereits an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben – bei etwa 1,1 Millionen Infektionen insgesamt. Lange entwickelten sich die Todesfälle pro Tag rückläufig. Doch inzwischen liegen die Tageswerte weit höher als im Frühjahr. Wieso aber nehmen die Fälle wieder so rasant zu? Daten des Statistischen Bundesamtes und des Robert Koch-Instituts zeigen, dass sich die Fälle vor allem in bestimmten Bevölkerungsgruppen häufen. Außerdem zeigt sich, dass die Statistik zu Sterbefällen insgesamt durch die Corona-Pandemie deutlich ins Wanken geraten ist – auch wenn Covid-19-Tote dafür nachweislich nicht der alleinige Grund sind.

