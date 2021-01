Im Elsass

Feuerwerkskörper reißt Mann den Kopf ab

01.01.2021, 17:48 Uhr | dpa

Ein 25-Jähriger nähert sich einem Feuerwerksmörser, der zunächst nicht zündet. Dann explodiert er doch und reißt nach Auskunft der Präfektur in Bas-Rhin jungen Mann den Kopf ab. Ein 24-Jähriger wurde zudem im Gesicht verletzt.

In der Silvesternacht hat ein Feuerwerkskörper einen Mann im Elsass tödlich verletzt. Dem 25-Jährigen sei "der Kopf abgerissen" worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP und berief sich auf die Präfektur des Départements Bas-Rhin. Ein weiterer Mann wurde bei dem Unfall in Boofzheim, etwa 30 Kilometer südlich von Straßburg, schwer am Kopf verletzt. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände des Vorfalls nahe der deutschen Grenze waren zunächst unklar. Laut der Lokalzeitung "DNA" war der Feuerwerkskörper zunächst nicht explodiert – als die beiden Männer sich ihm näherten, sei dieser gezündet.

In dem Département Bas-Rhin waren der Verkauf und die private Nutzung von Feuerwerkskörpern seit Anfang Dezember verboten. Die Regelung gilt noch bis zum 4. Januar. Die Präfektur hatte das Verbot unter anderem mit der Corona-Krise begründet. Große Menschenansammlungen sollten vermieden werden. In der Mitteilung wurde aber auch daran erinnert, dass bereits 2019 ein 30-Jähriger starb, nachdem er von einem Feuerwerkskörper verletzt worden war.