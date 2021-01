Videoformat "Frag mich": Virologe über Impfung, Maske, Mutationen

Jonas Schmidt-Chanasit sieht einen Weg, wie das Vertrauen der Bevölkerung in die Corona-Impfung wachsen könnte. Beim Impfstoff von Biontech macht der renommierte Virologe im Video dagegen ein Problem aus.



Im t-online-Videoformat "Frag mich" hat Jonas Schmidt-Chanasit die dringendsten t-online-Nutzerfragen zum Thema Impfen beantwortet – und auch über drei entscheidende Punkte beim Tragen einer Maske sowie über die Mutation des Virus in Deutschland aufgeklärt. "Die Variante zirkuliert auch schon in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern", so Schmidt-Chanasit über mutierte Coronaviren, die erstmals in Ländern wie Großbritannien und Südafrika nachgewiesen wurden. Gleichzeitig warnt er vor Spekulationen und Angstmacherei und erklärt, wie sich feststellen lässt, welche Virusvariante ein Infizierter in sich trägt.

Die entsprechenden Aussagen aus der aktuellen "Frag mich"-Folge mit Schmidt-Chanasit finden Sie oben im Video oder hier.

Beeinflusst eine Corona-Impfung die Fruchtbarkeit? Wir wirkt sich eine Impfung auf ein geschwächtes Immunsystem aus – und wie weit sind bereits weitere Impfstoff-Kandidaten? Zu diesen und weiteren Fragen klärt der Virologe in "Frag mich" ebenfalls auf, erkennt dabei auch einen klaren Nachteil beim Impfstoff des deutschen Herstellers Biontech und zeigt einen Weg für mehr Vertrauen der Bevölkerung in die Corona-Impfung. Zudem gibt Schmidt-Chanasit praktische Tipps für den Schutz im Alltag durch die Maske.

Die Antworten des Virologen sehen Sie oben im Artikel. Alternativ finden Sie den Beitrag auch hier.

Das ist Jonas Schmidt-Chanasit

Jonas Schmidt-Chanasit ist Virologe und Leiter der Virusdiagnostik des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg. Dort forscht er zu neuen Infektionskrankheiten mit einem Schwerpunkt auf durch Stechmücken übertragbare Viren. An der Universität Hamburg hat Schmidt-Chanasit den Lehrstuhl für Arbovirologie inne. Er selbst studierte Humanmedizin an der Charité in Berlin. Im Fach Virologie habilitierte sich Schmidt-Chanasit am Institut für Medizinische Virologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

"Frag mich" ist ein Format von t-online. Wir ermöglichen es unseren Nutzern, Fragen an verschiedene Menschen zu stellen. Seien es berühmte Personen oder Menschen aus dem Alltag. Bei "Frag Mich" können unsere Leser diese Personen mit ihren Fragen konfrontieren. Für Vorschläge zu interessanten Interviewpartnern sind wir immer dankbar: leseraufruf@t-online.de.