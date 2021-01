Warnlicht übersehen?

Lastwagen kollidiert mit Zug – Mitarbeiter schwer verletzt

15.01.2021, 15:58 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Unfall ereignet: Ein Zug und ein Lastwagen sind an einem unbeschrankten Bahnübergang aufeinandergeprallt. –

An einem Bahnübergang in Gomadingen im Kreis Reutlingen ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lastwagen und ein Zug stießen nach Auskunft der Polizei zusammen. Beide Fahrzeuge kippten um. In der Regionalbahn befanden sich ein Lokführer und ein Zugbegleiter, aber keine Passagiere. Der Zugbegleiter wurde schwer verletzt, der Lokführer nur leicht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.



Der Unfallort liegt in unmittelbarer Nähe zum Haupt- und Landgestüt Marbach. Einem Bericht des "Reutlinger General Anzeigers" zufolge hat der Lastwagenfahrer das Warnlicht am unbeschrankten Bahnübergang übersehen. Er gab später an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden wohl auf etwa eine Million Euro.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa

"Reutlinger General Anzeiger": Zug und Müll-LKW stoßen bei Marbach zusammen: ein Schwerverletzter