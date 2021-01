Verdacht auf Drogenhandel

Großrazzia im Drogenmilieu mit 1300 Polizisten

27.01.2021, 15:07 Uhr | dpa

Polizeifahrzeuge blockieren eine Straße in Leipzig. Das Landeskriminalamt Sachsen hat am Mittwochmorgen eine großangelegte Razzia in Dresden und Leipzig gestartet. Foto: --/dpa. (Quelle: dpa)