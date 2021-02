Hoher Schaden

Ein Verletzter bei Reihenhaus-Brand in Hessen

16.02.2021, 10:18 Uhr | dpa

Feuerwehrleute löschen den Brand in dem Reihenhaus: Bei dem Feuer ist ein 54-Jähriger leicht verletzt worden. (Quelle: Einsatz-Report24/dpa)

In Hessen hat es einen schweren Brand in einem Reihenhaus gegeben. Das Feuer ging auf weitere Häuser über. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Beim Brand eines Reihenhauses in Viernheim (Hessen) ist ein 54-Jähriger leicht verletzt worden. Der Mann hatte am Montagabend versucht, das Feuer in seiner Nachbarschaft zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war im oberen Bereich eines mehrstöckigen Reihenhauses ausgebrochen.



Zwei Jugendliche, die sich im brennenden Haus befanden, blieben unverletzt. Die Löscharbeiten waren auch Stunden nach dem Ausbruch des Feuers noch nicht beendet, da Flammen auf die angrenzenden Häuser übergegriffen hatten. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.