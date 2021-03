Tragischer Unfall in Hannover

Kleinkind wird vom Auto der Eltern überrollt und stirbt

19.03.2021, 08:13 Uhr | dpa

Rettungswagen im Einsatz: In Hannover ist ein Kleinkind vom Auto der Eltern überrollt worden. (Quelle: Stephan Jansen/dpa)

Ein kleiner Junge ist vor einer Kita in Hannover bei einem Unglück ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen die Eltern.

Ein 18 Monate altes Kind ist vor einer Kindertagesstätte in Hannover vom Auto der eigenen Eltern überrollt worden. Der kleine Junge sei zunächst wiederbelebt worden, dann aber im Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Aus zunächst ungeklärter Ursache habe sich das Auto in Bewegung gesetzt und dabei das Kleinkind tödlich verletzt.

Notfallseelsorger betreuten den 42 Jahre alten Vater und die 40 Jahre alte Mutter sowie Zeugen des Unfalls, darunter Kita-Kinder. Die Polizei Hannover ermittelt gegen die Eltern wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei hielt die Familie mit ihrem Wagen am Morgen vor der Kita im Stadtteil Bothfeld, um die vier Jahre alte Tochter in den Kindergarten zu bringen. Als die Mutter mit den beiden Kindern das Auto verließ, setzte sich der Wagen in Bewegung und überrollte den kleinen Sohn.