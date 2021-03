Vorhersage im Video

Schlechtwetter-Front bricht über Deutschland herein

Wetter-Kolumne im Video: Die kommende Nacht in Deutschland hat es in sich. (Quelle: t-online)

Eine winterliche Woche liegt hinter uns – und das bleibt auch erst mal so. Schnee und Schneeregen kündigen sich an. In diesen Regionen gibt es Schnee, Schneeregen – und Sonne.



Obwohl am Samstag kalendarischer Frühlingsanfang ist, bleibt es ziemlich kalt im Land. Schal und Mütze bleiben also Pflicht. Niederschläge sind in verschiedenen Gebieten Deutschlands möglich. Schneeflocken verirren sich zudem in tiefere Lagen als bis jetzt. Wie genau das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie in der Vorhersage unserer Wetterexpertin Michaela Koschak im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.